В Великобритании зарезали депутата во время встречи с избирателями в церкви

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, но спасти его жизнь не удалось. Полицейские арестовали по подозрению в убийстве 25-летнего мужчину. Информацию о сообщнике подозреваемого и мотивах его действий в полиции не уточнили.

Амесса ударили ножом несколько раз, сказал один из местных советников Джон Лэмб в комментарии Reuters.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал Амесса “великим человеком, большим другом и выдающимся депутатом, которого убили за выполнение демократической роли”.

Контекст:

Амесс, отец пятерых детей, стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс в 1983 году. Он получил известность за участие в кампании против абортов и в защиту животных.

Это не первый случай нападения на депутатов в Великобритании. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс была убита возле своей приемной в Берсталле недалеко от Лидса.

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