 

Суд признал экстремистским Telegram-канал Тихановской

15.10.2021, 18:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыTelegram-канал лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской признан судом экстремистским, за подписку на него грозит уголовная ответственность, сообщили в МВД республики.

«Судом Центрального района Минска Telegram-канал «Светлана Тихановская» признан экстремистскими материалами», – говорится в Telegram-канале ГУПОБ.

В ведомстве напомнили, что «хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет ответственность».

Глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич заявила, что те, кто подписан на экстремистские Telegram-каналы в Белоруссии, могут попасть под уголовную ответственность.

В четверг вступило в силу постановление, подписанное премьером Белоруссии Романом Головченко. Теперь по-новому регламентируется признание организаций и граждан причастными к экстремизму.

Ранее решить это мог только суд, теперь же это могут делать структуры МВД и КГБ, которые получат право противодействовать и выявлять экстремистские материалы. Анализировать и давать оценку будет специальная комиссия при министерстве информации.

Также сообщалось, что в отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко открыли уголовное дело, обвинив их в самовольном присвоении звания или власти, информирует СК страны. Отмечается, что они создали псевдоорганы госвласти, они нарушали требования конституции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / Польский политик – отмена санкций США против «Северного потока — 2» даст России инструмент «газового» давления на Европу

15.10 / В МИД РФ подвергли критике идею размещения военных баз США в Центральной Азии

12.02 / “Негативная оценка есть, а клеветы нет”. В Москве продолжилось заседание по делу ветерана против Навального

17.09 / Помпео оценил роль Литвы в «обеспечении независимости» Белоруссии

16.09 / Водителей предупредили о новых жестких санкциях

29.04 / В Чехии прекратили изучение «Спутника V» из-за «недостатка документации»

07.07 / Станцию «Василеостровская» в Петербурге закрыли из-за задымления

03.04 / CNN – попытка нападения на Капитолий может покончить со спорами о его защите

20.05 / У Зеленского самый высокий среди всех президентов Украины рейтинг доверия. Худший показатель – у Януковича – опрос

02.08 / “Мочилово, обсасывание, сексуальная объективация”. Мендель показала новые фото, на которых “родилась заново”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика