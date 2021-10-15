Суд признал экстремистским Telegram-канал Тихановской

Telegram-канал лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской признан судом экстремистским, за подписку на него грозит уголовная ответственность, сообщили в МВД республики.

«Судом Центрального района Минска Telegram-канал «Светлана Тихановская» признан экстремистскими материалами», – говорится в Telegram-канале ГУПОБ.

В ведомстве напомнили, что «хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет ответственность».

Глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич заявила, что те, кто подписан на экстремистские Telegram-каналы в Белоруссии, могут попасть под уголовную ответственность.

В четверг вступило в силу постановление, подписанное премьером Белоруссии Романом Головченко. Теперь по-новому регламентируется признание организаций и граждан причастными к экстремизму.

Ранее решить это мог только суд, теперь же это могут делать структуры МВД и КГБ, которые получат право противодействовать и выявлять экстремистские материалы. Анализировать и давать оценку будет специальная комиссия при министерстве информации.

Также сообщалось, что в отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко открыли уголовное дело, обвинив их в самовольном присвоении звания или власти, информирует СК страны. Отмечается, что они создали псевдоорганы госвласти, они нарушали требования конституции.