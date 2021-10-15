 

Рогозин «всыпал» руководителю полета за потерю ориентации МКС

15.10.2021, 18:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГенеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин «всыпал» генеральному конструктору Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителю полетом российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву за инцидент с потерей ею ориентации.

«Олег, не бери в голову. Ну, подумаешь, развернули станцию на 57 градусов. Ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович [Рогозин] всыпал за это, все нормально», – сказал Соловьев в пятницу во время переговоров космонавту Олегу Новицкому, передает ТАСС.

По словам генконструктора, операцию по включению двигателей корабля надо было провести, чтобы убедиться в исправности.. Также он попросил всех членов экипажа корабля «Союз МС-18» выспаться перед посадкой.

Ранее МКС потеряла ориентацию  в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».

Вскоре ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.



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