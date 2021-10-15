Бывший курьер «Яндекс.Еды» возглавил один из мексиканских наркокартелей

В Мексике главной наркокартеля Muerto Anos стал бывший курьер «Яндекс.Еды» Диего Веласкес. До начала своей преступной деятельности 28-летний мексиканец более 4 лет проработал доставщиком еды в Москве.

Веласкес несколько лет жил и учился в России, а после окончания учебы вернулся на родину и занялся семейным бизнесом. После смерти своего отца он стал главной одного из местных наркокартелей в штате Юкатан. Опыт работы курьером в «Яндекс.Еде» мексиканец называет своим главным университетом, который помог ему сформироваться как человеку и предпринимателю.

«Мой папа всегда говорил, что хорошее образование это самое главное в жизни. Поэтому он отправил меня на учебу в Российский университет дружбы народов. На занятиях я изучал макроэкономику и налогообложение, а в свободное время подрабатывал курьером. За время своей работы я научился делать качественные закладки и договариваться с полицией. Мне удалось создать уникальную сеть распространения и хорошую клиентскую базу. Со временем я понял, что доставка еды мало чем отличается от сбыта наркотиков. Эти знания очень помогли мне в развитии семейного дела в Мексике. Папа был рад моим инновационным идеям, которые я придумал и реализовал в Москве», — сказал Веласкес.

Диего Веласкес планирует и дальше развивать и укрупнять свой картель. При этом мексиканец отмечает пользу диплома и знаний, полученных в РУДН. По словам Веласкеса, высшее образование позволило ему легализовать часть бизнеса и законно уходить от уплаты налогов.

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