 

В РФ начались продажи обновленного кроссовера KIA Sorento 2022 модельного года

15.10.2021, 18:06, Новости дня
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Южнокорейская компания Kia презентовала в РФ обновленный кроссовер Kia Sorento 2022 модельного года.

Данный автомобиль отличается расширенным оснащением, логотипом бренда и продвинутой системой Kia Connect. Для россиян представят несколько версий с мультимедийным экраном, поддерживающим системы Android Auto и Apple Carplay. Вместе с тем новый кроссовер обладает прежними силовыми агрегатами, которые остаются достаточно актуальными.

Среди новшеств также указали «теплые опции», предусматривающие обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Пока стоимость модернизированного кроссовера умалчивается производителем до выхода на рынок. Дата начала продаж пока скрыта разработчиками.



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