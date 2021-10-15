 

Главврач больницы в Коммунарке оценил ситуацию с COVID-19 в России

15.10.2021, 17:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ситуация с коронавирусом в России сегодня близка к критической. Такое мнение выразил главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

По словам Проценко, резерв ковидных коек в российских медучреждениях стремительно уменьшаются, а темпы вакцинации населения оставляют желать лучшего. Он обратился к гражданам с призывом как можно быстрее сделать прививку от COVID-19 и пользоваться медицинскими масками, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает Vse42.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Ученые: Бактерии помогут лечить атопический дерматит

26.02 / Китайские эксперты восхищены российской подлодкой «Белгород» с уникальной ракетой «Посейдон»

17.09 / Ученые: Дубильные вещества хурмы способны ослаблять коронавирус

26.08 / Волшебство For Sale

20.09 / Росавиация разрешила не включать в стоимость авиабилетов взлёт и посадку

30.09 / Мнение: Появятся ли в Нагорном Карабаха «вагнеровцы»?

21.03 / Белый дом и песочница

01.12 / Раскрыты новые подробности смерти сотрудника ФСО в Кремле

13.04 / Мнение: ЧВК Blackwater. Как чувство вседозволенности погубило крупнейшую американскую ЧВК

28.05 / Губернаторская дочка – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика