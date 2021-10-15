“Сигнал для оккупантов”. В ЮНЕСКО решили продолжить мониторинг ситуации в Крыму

“Россия приложила колоссальные усилия, чтобы вопрос не был проголосован, а Крым исчез с повестки дня ЮНЕСКО. В результате Украина победила по количеству голосов – 16:11 и улучшила предыдущий результат – 15:13 […] Крым остается на повестке дня ЮНЕСКО и всего мира”, – сообщил Ермак.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4323422297711619&id=100001316744918

Глава ОП в связи с такими результатами поблагодарил постоянное представительство Украины при Совете Европы.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова отметила в Twitter, что ЮНЕСКО держит ситуацию с нарушениями прав человека в центре внимания.

“Поздравляю сегодняшнее решение исполнительного совета ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Крыму. Сильный сигнал для российской оккупационной власти”, – заявила она.

Вітаю сьогоднішнє рішення Виконавчої ради @UNESCO щодо моніторингу ситуації в Автономній Республіці #Крим (Україна). Сильний сигнал для окупаційної влади – ЮНЕСКО тримає ситуацію з порушеннями прав людини у центрі уваги.

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 14, 2021

В МИД Украины заявили, что российская оккупационная администрация в Крыму продолжает пренебрегать международным гуманитарным правом, систематически прибегает к политическим преследованиям и совершает культурные и религиозные притеснения.

“Незаконное перемещение украинских культурных ценностей из крымских музеев и археологические раскопки достигли потрясающих масштабов. Объекты национального значения несут невосполнимые потери из-за варварского обращения и разграбления. Особое внимание привлечено к памятнику мирового наследия ЮНЕСКО “Херсонес Таврический и его хора”, по которому российские власти реализуют планы, несовместимые с его охранным статусом”, – сообщили в украинском МИД.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В сентябре прошлого года в Минкульте Украины говорили, что российские власти пытаются от своего имени внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО культурные объекты в аннексированном Крыму. На полуострове осталось 1 млн 200 тыс. музейных предметов, которые являются собственностью Украины.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник “Херсонес Таврический”. Кандидатами на внесение в список являются Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

Летом 2015 года президент РФ Владимир Путин принял решение о переводе заповедника “Херсонес Таврический” в федеральное ведение. МИД Украины обвинило Россию в том, что она пытается присвоить заповедник и ставит под угрозу существование Херсонеса как целостного историко-архитектурного комплекса.

В 2018 году появилась информация о том, что в Херсонесе без согласования с ЮНЕСКО убрали историческую плитку.

В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.

Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщал, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в “стилизованную бутафорию”, намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО. Главное управление Нацполиции Украины в Крыму и Севастополе открыло уголовное производство по факту разрушения Ханского дворца.

В августе 2021 года Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму. В документе описаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории Крыма. Отмечается, что десятки объектов культурного наследия Украины были уничтожены вследствие строительства так называемой трассы “Таврида” (Керчь – Севастополь) и Крымского моста.

В докладе ЮНЕСКО о наблюдении за ситуацией в Крыму от 10 сентября сказано о присвоении Россией украинских культурных ценностей на полуострове, в том числе 4095 памятников национального и местного значения.

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