Гармаш: Россия намеренно закрыла все КПВВ на Донбассе и устраивала массовые собрания людей, чтобы превратить украинский регион в “ковидное” гетто

Позавчера вечером средства массовой пропаганды “ЛНР”, ссылаясь на своего главаря Пасечника, заявили, что “продолжение диалога “ЛНР” и Украины в рамках минского формата представляется бессмысленным”.

Оказывается, в минском формате существует какой-то диалог с какой-то “ЛНР”!

Ну ок, они могут себя хоть бурбонами называть, корона от этого у них появится только воображаемая. Но почему так неоднозначно-то? Не “прекращаем диалог” или “выходим из минского процесса”, а “продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным”. Ну и что вытекает из этого “считаю” или “полноценный диалог”? То есть будет неполноценный? Бессмысленный, да еще неполноценный, и плюс к тому же, говорят они в основном сами с собой, это очень емкая характеристика тому цирку, в который Россия превратила дипломатическую площадку для мирного урегулирования международного конфликта.

Непонятно, с кем, непонятно, на каком основании, а теперь еще и эти непонятки станут бессмысленными и неполноценными.

Я просто в ужасе от последствий такого “дипломатического демарша” сверхдержавы “ЛНР” для длящегося вот уже восьмой год “осмысленного” и “полноценного” “диалога”.

Вчера на ТКГ была забавная ситуация, характеризующая грядущую дипломатическую “катастрофу”. “Министр” Дейнего кричит: “Я выражаю протест!” – “Спасибо за протест”, – спокойно отвечает ему председательствующий от ОБСЕ и переходит к обсуждению других вопросов…

На самом деле ситуация анекдотична только с одной стороны. С другой – она трагична. На мой взгляд, не они, а мы должны прекратить любые контакты с террористами, которые, закрыв КПВВ, удерживают украинских граждан в заложниках и убивают их биологическим оружием, испытывая на наших людях несертифицированные вакцины.

Честно говоря, я вообще не понимаю пассивного отношения и общества, и государства к той гуманитарной катастрофе, которая происходит на оккупированной территории Донбасса в связи с короной. В Крыму просто арестуют кого-то из татар – и мы на всех уровнях об этом кричим. А в ОРДЛО каждый день короной убивают десятки украинских граждан (только вчера – больше 150), а мы не обращаем внимания…

Очевидно же, что Россия намеренно закрыла все КПВВ, проводила там лжевакцинацию и устраивала массовые собрания людей для того, чтоб превратить наш, украинский, регион в “ковидное” гетто.

Убивая людей отсутствием медицинской помощи и лишением возможности выехать, Москва целенаправленно сокращает количество населения, особенно пенсионного возраста, чтобы уменьшить свои расходы на соцвыплаты в ОРДЛО. Трудоспособное население паспортизируется и выманивается из региона более высокими зарплатами, а нетрудоспособных морят, как тараканов.

Но это же люди! Наши люди, оказавшиеся в тяжелом и часто безальтернативном положении! В основном старики, которым просто некуда, не к кому и не за что ехать. И всем плевать? При этом мы ведем с террористами бессмысленные “консультации” в ТКГ – подпитываем их ощущение субъектности, фактически поощряем этим дальнейшие издевательства над нашими гражданами…

По-моему, до разблокирования КПВВ и обеспечения эффективной медицинской помощью всех нуждающихся на оккупированных территориях Киев должен отказаться от консультаций с представителями ОРДЛО в трехсторонней контактной группе, ограничившись в ней переговорами с Россией при посредничестве ОБСЕ.

В крайнем случае с “представителями ОРДЛО” можно консультироваться по конкретным вопросам в рабочих группах ТКГ. Это полностью отвечает букве и духу Минских договоренностей. В конце концов, именно Россия как страна-оккупант должна нести ответственность за гуманитарную ситуацию на оккупированной ею территории. И как минимум гуманитарная катастрофа на территории Украины должна стать основным ударением в дипломатическом и политическом словаре Украины в ближайшее время.

И кстати, если даже луганские представители России реально откажутся от консультаций в ТКГ (хотя они этого никогда не сделают!), это никак не повлияет на ее работу. Поскольку в Минских соглашениях нет делегаций ОРДО и ОРЛО. Там есть термин “представители ОРДЛО”, то есть это изначально должно быть одно представительство, а не два, как сейчас. И кто в него входит – Дейнего и Никанорова или одна Никанорова – значения не имеет, все равно и тот и та – марионетки Москвы.

Наоборот, это даже сделает работу ТКГ более эффективной. Меньше будет шума и плохой актерской игры. Так что, как говорится в украинской пословице: баба с воза – кобыле…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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