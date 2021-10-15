78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке

“Я так счастлив наконец”, – подписал снимки бывший лидер Pink Floyd.

По данным издания The Daily Mail, пара поженилась в поместье Уотерса Bridgehampton в Нью-Йорке, которое он купил в 2010 году за $16,2 млн.

Об избраннице музыканта известно немного. Ей 43 года, она водитель. В 2018 году в интервью изданию Infobae Уотерс рассказывал, что они с Чавес вместе уже пару лет, а познакомились на одном из его концертов, где она как водитель подвозила группу к сцене.

“Я сказал ей: “Извините, кто-нибудь говорил вам, что у вас красивые скулы?” И она обернулась. Это было началом”, – вспоминал Уотерс.

Пост Уотерс со свадебными фото набрал больше 250 тыс. лайков и в Facebook, и в Instagram, где музыкант продублировал снимки.

https://www.facebook.com/rogerwaters/posts/407630707400570

Контекст:

Уотерс родился 6 сентября 1943 года в британской деревне Грейт-Букхем. Он окончил архитектурный факультет Лондонского политехнического института (сейчас это Вестминстерский университет). В 1965 году он вместе с однокурсниками Ричардом Райтом (клавишные, вокал), Ником Мейсоном (ударные) и другом из Кембриджа Сидом Барреттом (вокал, гитара) создали группу Pink Floyd.

В 1985 году Уотерс покинул Pink Floyd из-за творческих разногласий.

Первой женой музыканта была художница Джудит Трим, они поженилсь в 1969 году и расстались спустя семь лет. В 1976-м Уотерс женился второй раз на британской аристократке леди Кэролайн Кристи. В этом браке у него родились сын Гарри и дочь Индия. В 1992 году семья распалась. Год спустя музыкант женился на Присцилле Филлипс, у них родился сын Джек Флетчер. Этот брак распался в 2001 году. В 2012 году Уотерс женился на актрисе и режиссере Лори Дарнинг, в 2015-м они расстались.

В 2018 году Уотерс был внесен в “Чистилище” на сайте украинского волонтерского проекта “Миротворец” за то, что в интервью российским “Известиям” он заявил, что Россия имеет все права на Севастополь. “Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия”, – сказал тогда Уотерс.

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