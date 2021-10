Звезда “Один дома” Калкин отреагировал на ремейк этого фильма

“Привет всем. Просто предупреждаю – я не участвую в перезагрузке “Один дома”. Тем не менее, желаю удачи всем участникам”, – написал Калкин.

Hey y’all. Just a heads up since I’ve been getting this question a lot today:

I am NOT in the new Home Alone reboot.

I wish all involved the best of luck though.

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 13, 2021

Контекст:

Оригинальная версия фильма “Один дома” вышла в 1990 году. Калкину на момент съемок было 10 лет. По сюжету, его семья отправляется из Чикаго в Европу на Рождество. В спешке родители забывают одного из своих детей дома.

О планах киностудии Disney снять ремейк на фильм “Один дома” стало известно в 2019 году. 13 октября 2021 года киностудия презентовала первый трейлер ремейка – на момент публикации этой новости ролик собрал 58 тыс. дизлайков и 15 тыс. лайков.

Главную роль в нем сыграл 12-летний британский актер Арчи Йейтс – он воплотил на экране 10-летнего персонажа по имени Макс Мерсер. Премьера фильма состоится 12 ноября на Disney+.

