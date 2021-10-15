Елена Шмелева избрана председателем совета федеральной территории Сириус

В пятницу прошло первое заседание совета федеральной территории Сириус. В ходе заседания члены совета обсудили организационные работы, а также избрали председателя. Им стала руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Мне выпала честь открыть и провести первое заседание Совета федеральной территории Сириус. По итогам регистрации сообщаю, что на заседании присутствуют 15 членов Совета федеральной территории Сириус. Это позволяет открыть первое организационное заседание Совета», – сказал один из избранных членов Совета Евгений Федотов, передает ТАСС.

Присутствовавший на заседании первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что ранее в РФ создавались территории с особым статусом, но связаны они были с обороной страны, например, атомные города, города космической промышленности. В Сириусе, подчеркнул он, активно развивается не только образование, но и другие сферы развития талантов: спорт, культуры, наука.

«Первой федеральной территорией президент определил не территорию, связанную с обороной, а связанную с развитием людей, талантов, с поддержкой – это принципиальный шаг и демонстрация того, что дети, самореализация человека, развитие талантов – это абсолютный приоритет для государства», – сказал Кириенко.

При этом он отметил, что на территории должна быть грамотно выстроена нормативно-правовая база: «Это то, о чем говорил президент: если здесь создается будущее, все меняется так быстро, что мы не успеем за этими федеральными нормами, поэтому созданы особый порядок и условия регулирования, и система управления должна быть крайне эффективная».

Напомним, отдельная административно-территориальная единица – поселок городского типа Сириус была создана в Сочи по распоряжению правительства. Это решение было принято после голосования среди местных жителей. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести поселок из состава Сочи и преобразовать его в отдельный муниципалитет. По его результатам, также было принято положительное решение. 25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря прошлого года подписал закон о федеральной территории Сириус.

19 сентября в единый день голосования были избраны члены совета федеральной территории первого созыва.