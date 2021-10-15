 

Трампа допросят по делу о нападении его охранников на мексиканцев

15.10.2021, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭкс-главу Белого дома Дональда Трампа намерены допросить по иску мексиканцев, обвинивших его охрану в нападении в Нью-Йорке в 2015 году, сообщают американские СМИ.

«Бывший президент Трамп будет допрошен в понедельник в Башне Трампа адвокатами группы протестующих, которые обвиняют охрану Трампа в нападении на них на тротуаре в Нью-Йорке в 2015 году», – цитирует сообщение Washington Post РИА «Новости».

Адвокат, который должен допросить экс-президента, заявил, что намерен показать видео его показаний присяжным на суде. Вопросы относятся к иску, поданному в Бронксе четырьмя мужчинами мексиканского происхождения.

В 2015 году они у здания Трампа, нарядившись в Ку-клукс-клан, протестовали против его высказываний о латиноамериканцах. По их словам, охранники вышли из здания и растолкали их, по утверждению одного из них, охранник ударил его кулаком по голове. Удар нанес занимавший тогда пост главы безопасности Трампа.

Сам Трамп не присутствовал во время стычки. Истцы уверены, что его риторика во время предвыборной кампании создала впечатление, что охрана может применять силу к протестующим.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.03 / Euronews – вино из космоса понравилось дегустаторам больше, чем земное

13.07 / Верещук рассказала, при каких условиях Украина готова выполнять Минские соглашения

13.10 / Эйфория и паранойя – лечение Трампа возродило споры об исключительном праве президента на «ядерный чемоданчик»

17.03 / К задержанному в Крыму сотруднику “Радіо Свобода” могли применять физическое и психологическое насилие – правозащитники

04.08 / Попавшего в шторм украинского рыбака спасли “в нескольких метрах” от границы Молдовы – Госпогранслужба Украины

08.11 / Новак: Газификация в РФ требует 1,9 трлн рублей

18.02 / Офис генпрокурора Украины ведет несколько производств по деятельности “Нафтогазу” – Венедиктова

21.05 / Блинкен подтвердил отказ США от «сумасбродной идеи» купить Гренландию

16.09 / Когда тысячи паломников буквально живут на границе, мы видим, как в Одессе и Днепре празднуют дни города – раввин Мота Франк

26.03 / Семенченко и агента НАБУ Шевченко арестовали – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика