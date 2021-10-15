Трампа допросят по делу о нападении его охранников на мексиканцев

Экс-главу Белого дома Дональда Трампа намерены допросить по иску мексиканцев, обвинивших его охрану в нападении в Нью-Йорке в 2015 году, сообщают американские СМИ.

«Бывший президент Трамп будет допрошен в понедельник в Башне Трампа адвокатами группы протестующих, которые обвиняют охрану Трампа в нападении на них на тротуаре в Нью-Йорке в 2015 году», – цитирует сообщение Washington Post РИА «Новости».

Адвокат, который должен допросить экс-президента, заявил, что намерен показать видео его показаний присяжным на суде. Вопросы относятся к иску, поданному в Бронксе четырьмя мужчинами мексиканского происхождения.

В 2015 году они у здания Трампа, нарядившись в Ку-клукс-клан, протестовали против его высказываний о латиноамериканцах. По их словам, охранники вышли из здания и растолкали их, по утверждению одного из них, охранник ударил его кулаком по голове. Удар нанес занимавший тогда пост главы безопасности Трампа.

Сам Трамп не присутствовал во время стычки. Истцы уверены, что его риторика во время предвыборной кампании создала впечатление, что охрана может применять силу к протестующим.