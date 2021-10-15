 

Пентагон отказался от комментариев по инциденту с американским эсминцем в Японском море

15.10.2021, 17:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканское министерство обороны решило не комментировать происшествие с американским эсминцем Chafee, который пытался нарушить российскую границу в Японском море.

«С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Напомним, в пятницу эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.



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