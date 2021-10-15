Пентагон отказался от комментариев по инциденту с американским эсминцем в Японском море

Американское министерство обороны решило не комментировать происшествие с американским эсминцем Chafee, который пытался нарушить российскую границу в Японском море. «С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Напомним, в пятницу эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.