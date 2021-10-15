Криптопокорение Сибири

Китайцы массово перебираются на восток России, чтобы «подпольно» майнить криптовалюту на дешевом электричестве. Местные власти просят Москву о помощи.



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Потребление энергии в Иркутской области выросло на 159% по сравнению с 2020 годом из-за «подпольных майнеров криптовалюты», пояснил губернатор Игорь Кобзев в письме вице-премьеру РФ Александру Новаку.

«Они бессовестно пользуются тем, что у нас в регионе низкие тарифы на электроэнергию. Делают на этом деньги», — пояснил Кобзев.

Одна из причин роста потребления энергии, как отмечает чиновник, — введенный властями Китая запрет на майнинг и перебазирование большого количества оборудования в Сибирь «в силу географической близости».

Глава региона добавил, что деятельность майнеров оказывает «гигантскую» нагрузку на сети, и это может привести к авариям. По его словам, в Марковском муниципальном образовании дачные поселки на несколько часов оставались без электроснабжения из-за майнинга. «В зимнее время подобное может привести к ЧП», — отметил он.

По мнению Кобзева, майнеры должны платить за электроэнергию по другим тарифам, для этого власти региона предложили ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения.

«Исключительно на их плечи должна ложиться оплата того перерасхода, который происходит из-за их «ферм».

Так мы можем защитить всех остальных жителей области», — пояснил чиновник. Кобзев предложил законодательно закрепить «майнинг» как вид предпринимательской деятельности.

О том, что в Иркутской области хотят ввести «экономически обоснованный» уровень оплаты электроэнергии для майнеров, писал «Твой Иркутск» в январе этого года. «За майнеров фактически доплачивают все потребители региона, кроме населения. Прямые потери несет в том числе бюджет», — отмечало местное издание.

Первый замглавы Марковского муниципального образования Денис Чуб ранее сообщал, что в поселке Маркова был «взрывной» рост строительства жилья на территории садоводств. Помимо того, что электросети не были предусмотрены для такого количества потребления, «незаконные» майнеры, по мнению чиновника, используют мощность в разы больше разрешенной. Как отмечает «Твой Иркутск», у подпольных майнеров часто нет счетчиков, поэтому плата за потребленную электроэнергию частично ложится на плечи соседей.

Госинспектор Иркутского района по пожарному надзору Вадим Давыдов заявлял, что «майнерские конструкции» — незаконное строение, а

некачественная электропроводка в разы увеличивает опасность для жителей садоводств. Есть угроза короткого замыкания и как следствие — пожара.

Помимо этого, жители тех мест, где обитают майнеры, жалуются на шум оборудования.

При этом некоторые жители региона, судя по комментариям в соцсетях, с недоверчивостью относятся к решению властей ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию и считают, что апелляция к майнерам — это попытка оправдать повышение стоимости электроэнергии.

Почему китайцы едут в Сибирь «майнить крипту»

Власти Китая считают, что операции с криптовалютами могут стать причиной вывода денег из Китая, отмывания средств и риска потери контроля и сбережений.

Первые ограничения на майнинг в Китае были введены в сентябре 2017 года. Тогда ЦБ Китая запретил проводить первичные размещения токенов криптовалют (ICO) и пригрозил, что власти отзовут лицензии у тех площадок, которые продолжат это делать.

В 2018 банк КНР заявил, что все сайты, предлагающие операции с криптовалютами и ICO, включая иностранные ресурсы, подлежат блокировке.

В мае 2021 года вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ призвал ужесточить регулирование майнинга в стране. Тогда же Китай запретил финансовым компаниям предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой, а также выпускать продукты, связанные с цифровыми активами. Сейчас Китай приравнивает криптовалюты к цифровым товарам, и это запрещает использовать их в качестве платежного инструмента.

В июне крупнейшим китайским финансовым учреждениям, среди которых оказались Промышленный и коммерческий банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Строительный банк Китая, Почтовый сберегательный банк Китая, Индустриальный банк и платежная система Alipay, заявили о требовании пресечь «спекулятивную» торговлю криптовалютами. Провинции Синьцзян, Сычуань и Внутренняя Монголия полностью запретили у себя майнинг.

Окончательно незаконными все операции с криптовалютами в Китае объявили в сентябре этого года. Биткоин, Etherium и другие цифровые валюты нарушают функционирование финансовой системы и используются для отмывания денег и других преступлений, еще раз заявили власти КНР.

Эмиграция майнеров из Китая. РФ — одно из популярнейших направлений

На фоне решений властей КНР майнеры начали покидать Китай. Эксперты сообщали, что наиболее привлекательными регионами для эмиграции являются Россия, Канада, Исландия, Казахстан, а также государства Восточной Европы.

«Вполне логично, что майнеры ищут новые локации, тем более что многие страны предлагают выгодные условия размещения центров обработки данных на своей территории. В Казахстане, РФ — и цены на электричество можно найти очень выгодные», — заявлял сооснователь дата-центра LAZM Роман Некрасов.

Согласно исследованию специалистов из Кембриджского университета, РФ занимает третье место в мире по добыче биткоинов, ее доля в глобальном майнинге увеличилась до 11,2%. Первое место в мире по добыче криптовалюты занимает США с долей 35,4%, второе — Казахстан, на который приходится 18% мирового майнинга.

Ранее лидером был Китай, но после введения ограничений на работу с криптовалютой в стране его доля в глобальной добыче биткойна стала снижаться: с 75% в сентябре 2019 года до 46% в апреле текущего года. В итоге, согласно исследованию специалистов из Кембриджа, доля Китая в майнинге упала до нуля.

Иркутская область привлекает майнеров тем, что в этом регионе самые низкие в РФ тарифы на электроэнергию для населения.

Во втором полугодии 2021 года жители города платят за 1 киловатт/час 1,23 рубля, сельские жители — 0,861 рубля. За последние четыре года население области в среднем потребляло 5,9 млрд кВт ч, за первое полугодие 2021 года — 4,7 млрд кВт ч, при этом лишь на 1,4% домохозяйств приходится 26% потребления электроэнергии всеми жителями.

Свой «биткоин»

Одновременно с борьбой китайских властей с биткоинами в КНР пытаются внедрить свою собственную электронную валюту — цифровой юань. Это электронные деньги, которые централизованно выпускаются Народным банком Китая и стоят столько же, сколько и обычные бумажные банкноты в КНР. Однако расплатиться таким юанем в Китае можно не везде и не всем.

Работа по введению цифровой валюты началась в конце 2019 года. Ее тестировали в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду, Пекин и новой экономической зоне Сюнъань недалеко от Пекина. В октябре 2020 года к ним добавились города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао, Далянь и провинция Хайнань.

Цифровой юань доступен ограниченному числу пользователей. К концу июня 2021 года было открыто около только 20,9 млн частных и 3,5 млн корпоративных кошельков, общий объем операций составил 34,5 млрд юаней (около $5,3 млрд). По мнению экономистов, с помощью собственного китайского «биткоина» государство стремится не только защитить свою экономическую независимость, но и получить дополнительный контроль над гражданами.

Наталья Глухова, корреспондент

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