Subaru представит в Австралии универсал Subaru WRX нового поколения

Японский бренд Subaru анонсировал выход нового универсала WRX Sportwagon.

Приобрести новую версию станет возможным изначально на рынке Австралии. Новая генерация WRX Sportwagon получила стильный дизайн кузова. Начало продаж японского универсала WRX Sportwagon состоится в 2022 году. Модель получила спортивные кресла, а также 11,6-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth. Кроме того, данный автомобиль получил 11 динамиков.

Известно, что под капотом модели установлен 2,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 271 л.с. Кроме того, универсал приводится в движение шестиступенчатой коробкой передач. Пока разработчики не называют цену модели, однако ее озвучат уже к середине следующего года.