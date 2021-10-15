Африка выбирает Россию. Главное – не спасовать в самый ответственный момент

Страны Африки, получившие независимость в 60-е годы прошлого века, сейчас пытаются не только активно действовать на международной арене, но и решать острые внутренние проблемы. Речь идет о глобальной борьбе с терроризмом, которая в последние годы стала более актуальной на Черном континенте.

Доверие к западным станам серьезно пострадало из-за провала американцев в Афганистане, а также на фоне бесславного завершения французской миротворческой операции «Бархан». Власти Мали договорились о сотрудничестве с российской «ЧВК Вагнера», поскольку армия республики в ее текущем состоянии не способна решить проблемы, связанные с активностью террористов.

Россияне ранее уже работали на Черном континенте. Специалисты из РФ дали ЦАР возможность выстоять под напором террористов. Подготовленные инструкторами местные военные разбили группы боевиков, контролируемые экс-президентом Франсуа Бозизе.

Знакомые с африканской реальностью эксперты сходятся во мнении, что РФ действительно способна помочь африканскими странам справиться с острыми проблемами, если Москва решится идти в этих вопросах до конца. Российско-африканские отношения столкнулись с вполне объяснимым противостоянием Запада, а также с неожиданным внутренним противодействием. Это может быть связано с Турцией. Анкара вынашивает планы по возрождению Османской империи, поэтому появление нового игрока в Африке заставило турецких руководителей обратить внимание на активность Москвы на континенте.

Главная опасность подстерегает внутри самой России. Если Москва поддастся агрессивной риторике Парижа и примет решение об отступлении, ее с таким трудом наработанная репутация будет подорвана, а международный эффект окажется сравним с поражением США в Афганистане. РФ стоит на пороге величайшего успеха, и слово «назад» должно пропасть из политического лексикона.