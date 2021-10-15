Во Владивостоке неизвестные похитили лидера местного движения “За Сталина!” и отправили его в КНДР

Исчезнувший год назад лидер движения “За Сталина!” (г. Владивосток) Владимир Мякишев нашёлся в КНДР. Как выяснилось, 52-летнего активиста похитили неизвестные и отправили на товарном поезде в другое государство.

Мякишев исчез в декабре 2020 года. Последний раз его видели в баре “От винта!” – там ему стало плохо, после чего его вывели под руки двое неустановленных лиц. Предположительно общественнику подсыпали снотворное в виски. Поиски не увенчались успехом и Мякишева признали пропавшим без вести.

Как рассказал сам потерпевший, очнулся он от того, что лица азиатской внешности в форме пограничников били его палкой. Осознав, что находится в Северной Корее, Мякишев попробовал объяснить им свои политические взгляды и выразить глубокую поддержку построению социализма по сталинским заветам в этой стране, но вскоре был вынужден признаться в шпионаже на Израиль, США и Южную Корею и получил 25 лет трудовых лагерей.

Первое время Мякишев работал на лесопилке, но из-за плохого здоровья вскоре был переведён на лагерную фабрику и собирал там корейский клон советского телевизора “Рекорд”. Через некоторое время, опасаясь дипломатического скандала, активиста передали дипломатам, которые вывезли его на дрезине обратно. Сейчас жизни и здоровью россиянина ничего не угрожает.

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