Скандалы: Банкротство по предварительному сговору

Почему по сомнительным долгам СПК «Ембаевский» к ЗАО СХП правоохранители поверили больше, чем обязательствам к «Градъ» Хасмагомеда Бекаева?

Почетный строитель Хасмагомед Бекаев всегда ставил интересы дела, развития и созидания выше погони за сиюминутными прибылями. Таких же взглядов придерживаются пайщики СПК «Ембаевский», поэтому неудивительно, что между ними сложились доверительные отношения. СПК «Ембаевский» был создан в начале фермерского движения и достиг впечатляющих успехов – около трети сельхозпродукции Тюменской области производилось кооперативом и фермерами вышедшими из кооператива.

Однако расширение городских границ Тюмени привлекло внимание рейдеров к землям кооператива. Продавать участки под застройку проще и выгодней, чем выращивать овощи, ухаживать за крупным рогатым скотом, создавать инфраструктуру для развития хозяйства.

Когда у СПК «Ембаевский» начались финансовые трудности, руководитель компании «Градъ» Хасмагомед Бекаев не стал прекращать сотрудничества. Он продолжать строить объекты для СПК «Ембаевский» в долг, чтобы предприятие могло функционировать и развиваться. Но когда «Градъ» все же предъявил счета на оплату, то новые руководители кооператива отказались их оплачивать.

Парадокс ситуации состоит в том, что пайщики СПК «Ембаевский» поддерживают Бекаева, в частности в коллективной жалобе на бездействие правоохранительных органов региона. Это связано с тем, что руководители СПК «Ембаевский» оказались, по всем признакам, в сговоре с рейдерами. А суды и правоохранители отказывают в удовлетворении жалоб пайщиков, которые стояли у истоков создания СПК «Ембаевский». Ниже мы расскажем нашим читателям о схеме.

«Справочки» на банкротство

Была такая поговорка в советское время: «Без бумажки ты букашка». О силе «правильных» бумажек сняты комедии, написаны сатирические рассказы, ставшие советской классикой. Знаменитый номер «А справочка есть?» в исполнении Спартака Мишулина был хитом, потому что ярко демонстрировал абсурдность советской бюрократии.

Но прогресс не стоит на месте. В современной России на «справочку» можно предъявить поддельную «справочку». Чудеса техники заключаются в том, что суд может поддельную «справочку» признать подлинной. А права обладателя настоящей справочки как у «букашки». Правоохранительные органы отклоняют жалобы на восстановление попранной справедливости, ссылаясь на постановления арбитражных судов. При этом логика судей, выносящих решения о подлинности «справочек» далеко не всегда соответствует постулатам, сформулированным еще создателем этой науки древним греком Аристотелем.

С 2018 года СПК «Ембаевский» признан банкротом. Намеренное банкротство кооператива, по мнению членов коллектива, начал осуществлять его бывший директор Б.Х.Хайруллин. В 2014 году его сын Д.Б Хайруллин совестно с Т.Т. Курмановым открыли ООО «Агротеховощ». Эта компания наряду с ЗАО СХП «Ембаевский» должна была войти в реестр кредиторов СПК «Ембаевский» и получить в собственность имущество кооператива.

СХП «Ембаевский» – по мнению упомянутых выше лиц, фактически фирма-«пустышка», а СПК «Ембаевский» стал заключать с ней явно «рисованные» договора на оказание «услуг» на крупные суммы. Таким образом, действующее предприятие оказывалось в долгу у «бумажной» фирмы.

Из-за болезни Хайруллина с 2015 года по доверенности СПК «Ембаевский» стал управлять Радик Аглиулин. С 2016 по 2017 годы Аглиулин был директором кооператива. Потом его сменил новый директор Тляшев И.М. а после признания в 2018 году СПК «Ембаевский» банкротом, конкурсным управляющим стал Лосев В.А.

11 января 2016 года между СПК «Ембаевский» и той самой «бумажной» фирмой ЗАО СХП «Ембаевский» был заключен договор возмездного оказания услуг по содержанию нетелей и телят. Акты приемки-сдачи работ подписаны директором ЗАО СХП «Ембаевский» Р.Р. Аглиулиным и председателем СПК «Ембаевский» Хайруллиным Б.Х. Но дело в том, что Аглиулин с 2016 года был директором СПК «Ембаевский». Каким образом на актах оказалась подпись Хайруллина? В коллективной жалобе на имя прокурора Тюменской области Московских В.В. содержится просьба допросить Аглиулина на предмет возможной подделки подписей.

Как электронная база побеждает бумажные «справочки»

Но события развивались совсем по другом сценарию. В общей сложности по такого рода актам долгов накопилось на 35 млн рублей. После начала процедуры банкротства СПК «Ембаевский» директор ЗАО СХП «Ембаевский» Курманов Т.Т. обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о включении в реестр кредиторов. К заявлению были приложены те самые акты об оказании «услуг» сомнительными подписями. Напомним, что этот тот самый Т.Т.Курманов, который зарегистрировал ООО «Агротеховощ» совместно с сыном бывшего директора доведенного до банкротства СПК «Ембаевский» Хайруллина Б.Х.

Руководитель фирмы «Градъ» Хасмагомед Бекаев, которая реально строила объекты для СПК «Ембаевский», обратился в Следственный отдел по Центральному АО г.Тюмени СК РФ с заявлением на предмет возбуждения уголовного дела по факту поддельных подписей в документах ЗАО СХП «Ембаевский».

Главный бухгалтер ЗАО СХП «Ембаевский» Фатхуллина С.А., дала показания о подлинности «справочек», предъявленных Курмановым. Она заявила, что все акты были отражены в электронной бухгалтерии «1 С» и содержатся в базе за 2016 год. Это, по ее мнению, является доказательством осуществления экономической деятельности между ЗАО СХП «Ембаевский» и СПК «Ембаевский». Проще говоря, в электронной отчетности «бумажного кооператива» ЗАО СХП «Ембаевский» указывалось, что СПК «Ембаевский» задолжал ему на общую сумму 35 млн рублей и этого достаточно, чтобы признать претензии кредитора. Вот они чудеса цифровизации и технического прогресса! Теперь дело решает не бумажная «справочка», а запись в электронной отчетности.

Опрошенный конкурсный управляющий СПК «Ембаевский» Лосев В.А. завил, что различия подписей на подлинниках и копиях актов выполнения работ не являются основанием для того, чтобы отрицать факт взаимоотношений между ЗАО СХП «Ембаевский» и СПК «Ембаевский». И эти аргументы были признаны удовлетворительными. В электронной базе акты и накладные отражены. Конкурсный управляющий СПК «Ембаевский» подтверждает задолженность перед ЗАО СХП «Ембаевский». Все формальные приличия соблюдены. Поэтому в возбуждении уголовного дела по факту подделки документов было отказано. А что касается визуального различия подписей на документах, то в постановлении следственного отдела по Центральному АО г.Тюмени сказано, что была проведена следственная проверка. Прямой умысел со стороны Курманова установлен не был.

Таким образом, к явно фиктивным «справочкам» у судов и правоохранителей Тюменской области претензий нет. А вот почетный строитель Бекаев такого доверия со стороны правоохранительной системы не встретил. Когда он предъявил счета на оплату тогдашнему директору СПК «Ембаевский» Хайрулину Б.Х. тот завил, что отдал их на проверку расценок, а потом, судя по всему, и вовсе потерял. Формы для оплаты были представлены повторно. Но потом кооператив возглавил Радик Аглиулин. Хайруллин Дамир Баязитович заявил, что документы ООО «Градъ» подделаны. Речь шла о сумме 17 млн рублей, которая накопилась за годы работы Бекаева с СПК «Ембаевский» на основе взаимного доверия. Но Хайруллин Дамир, Тляшев И.М. и Курманов Т.Т. уже готовил кооператив к банкротству и лишний конкурент в реестре кредиторов, похоже, ему был не нужен. Бекаев смог отсудить лишь около 4 млн. рублей. В коллективной жалобе на имя прокурора Тюменской области Московских В.В. пайщики СПК «Ембаевский» подтверждают, что компания Бекаева «Градъ» выполняла работы качественно. Были заключения приемных комиссий. Но все эти доводы пока не находят отклика.

В конце упомянутой жалобы уместно сказать слова, которые относят Хайруллину Дамиру их содержание примерно следующее: «Хозяином ЗАО СХП «Ембаевское» и СПК «Ембаевский» являюсь я, и я даю указания директору что и как делать, и у нас во всех структурах, везде свои люди и ООО «Градъ» ничего не добьется».

Николай Ольхин