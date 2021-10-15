 

Скандалы: «Не можешь смеяться? Ты разве в «Яблоке»?»

15.10.2021, 17:10, Разное
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Александр Ширвиндт на встрече с новым худруком Театра сатиры опасно пошутил про cходство между Госдумой и фаршированным гусем

Экс-худрук Московского театра сатиры во время встречи труппы с новым художественным руководителем Сергеем Газаровым отпустил рискованный каламбур, намекающий на низкие результаты партии «Яблоко» на прошедших выборах, сообщает газета «Московский комсомолец».  «Я понимал, что в новом сезоне придет новый худрук и мои задумки его могут не устроить.

Мы тоже современные люди и патриоты, принимаем нашего нового друга в тот же день, когда назначается председатель Госдумы. А знаете, что общего между новой Госдумой и фаршированным гусем? Яблоко в…», — пошутил народный артист.

На сборе труппы присутствовало руководство театра и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Как пишет газета, в ответ на реплику Александра Ширвиндта не рассмеялся только Кибовский. «Не можешь смеяться? Ты разве в «Яблоке»?» — поинтересовался, глядя на него, артист.

По итогам последних выборов в Госдуму «Яблоко» набрало 1,34% и не прошло барьер 5%, нужный для попадания в Думу.

Участники встречи единогласно выбрали Ширвиндта президентом Театра сатиры, хотя он сам проголосовал против своего назначения. Во время собрания Ширвиндт также произнес небольшой монолог насчет этого избрания и своего ухода с поста руководителя театра. «Как показывает житуха, либо человека выгоняют и он становится худруком в изгнании, либо его выносят вперед ногами и мимо него идет новый худрук. <…>. Президент театра — это мистика. Я могу быть президентом подземного перехода. Я бы стоял с протянутой рукой», — съязвил он.

Мы тоже современные люди и патриоты, принимаем нашего нового друга в тот же день, когда назначается председатель Госдумы. А знаете, что общего между новой Госдумой и фаршированным гусем? Яблоко в…», — пошутил народный артист.

В интервью МК после встречи Ширвиндт высказал мнение, что смена руководства в театре — «это не престолонаследие». «Когда были бесконечные дебаты и сомнения насчет смены руководства в театре, я всегда говорил, что это не престолонаследие, что надо выбирать, обсуждать. Но так мы могли зайти уже в полный тупик. И действительно, меня уже отсюда выносили бы, и тогда преемника еще сложнее было бы искать», — пояснил он.

Народный артист РСФСР и полный кавалер ордена «За заслуги перед отечеством» объявил об уходе с поста худрука Театра сатиры 27 сентября. «Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — сказал он. И отметил, что хотел бы и дальше работать в театре как актер: «Но это зависит от Боженьки и родного департамента [культуры Москвы], который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром».

Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, до этого 30 лет служил там как актер.

Анна Громова



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