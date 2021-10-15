 

Путин – трудовым мигрантам: Нужно знать русский язык и понимать, что такое Россия

15.10.2021, 17:02, Разное
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В пятницу, 15 октября, Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Президент России произнес большую речь. Политик обратил внимание коллег на многие темы, в том числе на вопрос, касающийся трудовых мигрантов в РФ.

Он отметил, что таких людей в России достаточно много и важно, чтобы они с легкостью адаптировались. Для этого, по мнению Путина, трудовым мигрантам необходимо “знать русский язык”, “понимать, что такое Россия”, ее культуру и взаимоотношения между народами, живущих в одной стране, пишет “Царьград”.

Российский лидер также подчеркнул, что русский язык объединяет и скрепляет граждан стран СНГ. Он предложил лидерам этих государств принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции. Благодаря этому документу, как считает Путин, начнется работа “по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства”.

На заседании Совета глав государств СНГ Владимир Путин также рассказал о роли российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Президент отметил, что при участии России обострение в регионе прекратилось. Об этом подробнее ранее писали “Дни.ру”.



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