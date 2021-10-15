Менеджер пропавшей Саши Спилберг попросил помощи у фанатов

Менеджер пропавшего блогера Саши Спиоберг попросила помощи у фанатов. Она обратилась к ним с целью оказать содействие в поисках знаменитости.

Официальный представитель обнародовала в разделе «Истории» со страницы Саши Спилберг сообщение. Она заявила, что знаменитость не выходит на связь уже третий день. Никто из ее окружения не понимает, что происходит.

Менеджер призвала всех неравнодушных поклонников знаменитости, если они знают о том, где может находиться Спилберг, отозваться. Директор Спилберг готова принимать сообщение в директе своего аккаунта.



Изображение взято с: Instagram @sashaspilberg

Некоторые поклонники относятся скептически к пропаже блогера. Они считают, что Спилберг просто хочет подогреть внимание к своей персоне. Кроме этого, многие обратили внимание, что на исчезновение знаменитости никак не отреагировал ее избранник. На своем аккаунте он в настоящий момент продолжает публиковать забавные ролики и рекламные посты, пишет портал «Политэксперт».