Мнение: Сколько татар живет в Татарстане?

Началась перепись. Могу поспорить, что по итогам переписи количество татар в Татарстане увеличится с 53% до 54-55%. А в целом колчиство населения республики, думаю, прибавится на 2-3 прцента.

Сколько точно татар живет в Татарстане на самом деле, думаю, не узнали ни на прошлой переписи, и сейчас не узнают. Потому что цифры, подозреваю, и тогда нарисовали, и сейчас нарисуют.

И это не только мое мнение, что итоги переписи нарисуют. Даже подконтрольные властям татарстанские СМИ об этом пишут. Вот, к примеру: «Исказить итоги переписи можно только путем каких-то хитрых манипуляций, как это было сделано на выборах. Но, поскольку российские чиновники привыкают к таким манипуляциям все сильнее и сильнее, мне как раз поэтому и страшно за качество предстоящей переписи. Самые большие риски — это Кавказ и вообще южные регионы страны, а также национальные республики типа Башкортостана, Татарстана и Мордовии. В этих регионах традиционно, исторически врут гораздо больше и на переписи, и на выборах, и в статистике по ковиду…» (отсюда).

Все-таки интересно, сколько татар живет в Татарстане на самом деле? А в Казани? По переписи населения 2010 года по Казани были такие цифры: 48,6 % или 554,5 тыс. чел – русские, 47,6 % или 542,2 тыс. чел – татары. К слову, в Москве, между прочим, татар в два раза больше живет, чем в Казани – больше миллиона.

Рис. отсюда

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