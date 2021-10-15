Фурса: Использовать методы Шарикова и провоцировать дефицит газа в условиях его недостатка – это выстрел себе в ногу

Говорят, есть предложение забрать и поделить… газ.

Ну, в рамках экстренных мер и борьбы с олигархами заставить украинских производителей газа, компании, которые добывают газ у нас в стране, продавать его не по рыночным ценам, а по государственным, которые в пять раз ниже рынка.

В общем, нечего буржуям наживаться на народном горе.

Причина этого желания – рекордно высокие цены на европейском рынке газа. И власть пообещала всем дешевый газ. Но, где взять его, не знает. И вот нашли выход из положения.

Законно ли это? Нет. Правильно ли это? Нет. Поможет ли это пройти зиму? Нет.

Что происходит, когда государство начинает регулировать цены на товар? Правильно, этот товар пропадает. Венесуэла не даст соврать. Что сделают частные производители газа, если у них начнут забирать их газ? Они перестанут его добывать. Ибо смысл? Что увидят иностранные инвесторы потенциальные? Что нечего в Украину соваться. И на этом моменте можно передать привет повышению добычи украинского газа.

И вот тут начинается самое интересное. Какие два высоких риска нас ждут этой зимой? Первый – очень высокие рыночные цены на газ. И это больно. Но это не главное. Ключевая проблема – это недостаток газа и угля. Условно говоря, в определенный момент может стать нечем топить. В прямом смысле этого слова. Запасы угля очень низкие. И взять его негде. В мире дефицит. Это глобальная проблема. Газ дорогой. И его тоже может не хватить. И не факт, что в этот момент Путин не заблокирует импорт Украиной электроэнергии.

И что самое глупое можно сделать в такой момент? Правильно, спровоцировать еще больший дефицит газа. Заставить украинские компании поскорее распродать все, что есть в хранилищах.

Гениально. Простые решение хороши всем, кроме одного. Они не работают.

Какое возможно рыночное решение? Если у правительства нет денег, а цены бьют рекорды? Повышение ренты. Больше прибыль – больше налоги. Это разумно. Законно. Если принять законодательные изменения. И всем приемлемо. Ведь ситуация экстраординарная.

Но использовать методы Шарикова и провоцировать дефицит газа в условиях его недостатка – это выстрел самим себе в ногу.

И важно понимать. Самая большая проблема для власти – не цена. Этой зимой самая большая проблема – это дефицит. Никто же не хочет сидеть в холодных домах без света в феврале.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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