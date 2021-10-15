 

“Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали”. Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах

15.10.2021, 16:38, Новости дня
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“Сравнительно недавно перестало быть стыдным говорить о харассменте в шоу-бизнесе. Когда-нибудь сталкивались с приставаниями недвусмысленными?” – спросил у певицы радиоведущий.

“Ко мне коллеги или продюсеры никогда не приставали, а может, я не замечала, не понимала этого. Вообще, для меня харассмент – это стыдно. Если ты стал известен и сейчас говоришь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда на самом деле? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал. Вот если бы она тогда это сказала, наверное, можно было бы об этом говорить. Если бы со мной такое было, я никогда бы об этом не рассказала. Стыдно”, – заявила она.

Контекст:

Буланова родилась в 1962 году. Наиболее известные песни из репертуара певицы – “Не плачь”, “Ясный мой свет”, “Нежность”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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