 

В “красную” зону эпидопасности попали еще четыре региона Украины

15.10.2021, 16:38, Новости дня
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Он отметил, что заседание госкомиссии было внеочередным.

“Комиссия решила установить с 0.00 18 октября 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Также применить […] ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для “красного” уровня эпидемической опасности”, – написал Немчинов.

Инфографика: covid19.gov.ua

Контекст:

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. Остальные регионы ранее соответствовали  “желтому” уровню.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60 тыс. пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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