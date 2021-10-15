 

“Это немножко чудо”. Судья “Танцев со звездами” Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу

15.10.2021, 16:38, Новости дня
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“Я считаю, то, что со мной произошло и как я из этого вылез, – это немножко чудо. Я себе чуть не оторвал ногу”, – признался Чмерковский.

По словам хореографа, в 12 лет, когда он еще жил в Одессе, он настолько серьезно повредил ногу, что ему грозила ампутация.

“Я влетел в столб на санках, и мне чуть не оторвало ногу. Просто один раз выпал снег в 1992-м или 1993 году в Одессе. Очень много снега выпало. И 2 января мы пошли покататься на санках. И вот я докатался”, – рассказал Чмерковский.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. По словам танцора, причиной этого стали проблемы, возникшие на работе у его отца

“Он абсолютно интеллигентный еврейский мальчик, но жизнь была такая, что нужно было чем-то заниматься, он пробивной. Ему нравится строить свое какое-то дело. А я так понимаю, что в то время к тебе могли подойти и сказать: “Ты сильно пробивной?” Мне кажется, вот он нарвался так, и мы в какой-то момент должны были уехать”, – рассказал Чмерковский.

Известность в Украине Чмерковский получил в 2011-м после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ. С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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