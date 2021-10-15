Нацагентство по вопросам госслужбы огласило кандидатов на повторный конкурс главы Нацслужбы здоровья Украины. В Минздраве есть фаворит – СМИ

В списке шесть кандидатов: Татьяна Бойко, Наталья Гусак, Виталий Давыдов, Дмитрий Самофалов, Оксана Сухорукова и Анна Фенчак.

Глава Минздрава Виктор Ляшко поддерживает кандидатуру заместителя главы Черновицкой ОГА Натальи Гусак, поэтому “в этот раз конкурс наконец должен завершиться назначением”, отметила в Facebook замглавреда LB.ua Виктория Ґуэрра.

“Она [Гусак] имеет хорошее понимание, что такое реформа здравоохранения, поскольку занимается ее внедрением в своем регионе (достаточно успешно). Бойко, Самофалов, Сухорукова, Фенчак – работают на разных должностях в НСЗУ и участвовали в конкурсе в прошлый раз (и Ляшко никого не выбрал). Давыдов неизвестно кто. Пока что”, – написала журналист.

https://www.facebook.com/victoria.guerra.7/posts/4351120151592256

29 сентября Кабмин Украины объявил повторный конкурс на занятие должности председателя НСЗУ, начиная с 30 сентября 2021 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Тестирование кандидатов состоится 20 октября, отмечал пресс-центр Минздрава.

Контекст:

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ “реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения”.

После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал “разные фундаментальные ценности” с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого врио главы службы была назначена Оксана Мовчан.

После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но тогдашний министр Максим Степанов дважды – в мае и июне 2020 года – отклонял все кандидатуры.

В августе Кабинет Министров назначил врио главы НСЗУ Андрея Виленского, который до этого в ведомстве занимал должность директора департамента договорной работы.

На должность главы службы проводилось несколько конкурсов, в финал выходили Виленский, начальник управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко и основатель Украинской медицинской ассоциации Вадим Аристов.

Повторный конкурс Кабинет Министров объявил 26 мая. Ляшко говорил, что НСЗУ “возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплоченные и преданные своему делу”.

2 июля Ляшко заявил, что и Аристову, и Бойко возглавлять НСЗУ рано. 4 августа Кабмин объявил повторный конкурс.

5 июля Виленский подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он предложил Минздраву рассмотреть на должность председателя Нацслужбы своего заместителя Дмитрия Самофалова. Его на заседании 14 июля назначил Кабмин.

11 сентября Ляшко говорил, что не смог определиться с победителем конкурса на должность главы НСЗУ. Это уже четвертый конкурс на должность главы НСЗУ, проваленный Минздравом, и второй – за время нахождения Ляшко на должности.

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