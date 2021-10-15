 

Американский аналитик: «Набиуллина мешает порвать нам в клочья российскую экономику»

15.10.2021, 16:31, Разное
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина является главным препятствием для краха российской экономики, считает эксперт рейтингового агентства Fitch Роберт Ринке. По его словам, чиновница изучила все возможные варианты санкций и комбинаций со стороны американских экономистов и умело им противодействует.

«Порой она делает совершенно непредсказуемые вещи, однако все они идут на пользу России. Когда мы умышленно, при поддержке Сороса и МВФ атаковали курс рубля, она приняла решение не тратить золотовалютные резервы и позволила бирже регулировать. Да, россияне, имевшие накопления, могли что-то потерять, но система осталась функционировать, а кредитование осталось доступным для них. Это привело американский Минфин в ярость», – заявил аналитик.

Ещё одной проблемой для американцев стала кристально чистая репутация главы Центробанка. Набиуллина не имеет имущества и счетов в иностранных банках, а на все транзакции в валюте в российских банках у неё стоит блок. 

«Мы планировали снять большое расследование деятельности Набиуллиной. Текст должен был озвучить наш агент и главный оппозиционер России Алексей Навальный, но мы банально не смогли найти на неё компромат. Были и иные попытки коррумпировать её, дать взятку, но она всегда утверждала, что её интересует исключительно устойчивость российской банковской системы и благосостояние граждан. Прибегнуть к силовому пути тоже весьма проблематично. Кремль может слишком больно ответить», – подытожил Ринке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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