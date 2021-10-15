Роспотребнадзор сократил срок исследования на COVID-19 до суток

Роспотребнадзор сократил срок выполнения исследования на коронавирус с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию, соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», – говорится в документе .

За последние сутки в РФ выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.