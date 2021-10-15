Эрдоган пообещал «иную» борьбу Турции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что борьба страны в Сирии станет совсем другой.

«В Сирии усиливаются Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС) благодаря поддержке со стороны коалиционных сил во главе с США. До какого-то момента мы терпели, и в последний раз двое наших полицейских стали жертвами [нападения РПК и СНС]. В предстоящий период наша борьба с ними будет продолжаться совсем по-другому. Мы будем вести борьбу как с террористическими организациями, которых поддерживают США, так и с силами режима [президента Сирии Башара Асада]. Мы решительно настроены в этом вопросе», – передает его слова ТАСС.

Также Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с газом, в том числе, благодаря России.

«Турция относится с большой чувствительностью к газовым соглашениям с Россией. Соглашения с Россией, Ираном и Азербайджаном – это знак того, что мы подобные кризисы переживать не будем», – приводит слова турецкого лидера РИА «Новости».

Он отметил, что что в странах Запада проблемы с газоснабжением продолжаются. «А в Турции никаких проблем с газом нет. Мы приняли и будем принимать все необходимые меры», – подчеркнул Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что чаша терпения Анкары переполнена из-за постоянных вылазок террористов в Сирии.