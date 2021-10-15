Скандалы: Гордость страны обвинили в афере

Экс-главу комитета по экологии Госдумы Владимира Грачева обвинили в вымогательстве денег у компании «РТ-Инвест», которая занимается строительством пяти мусоросжигательных заводов

В суд поступили материалы дела в отношении бывшего депутата Госдумы, известного ученого-эколога Владимира Грачева. По версии Следственного комитета России, с которой согласились в Генпрокуратуре, экс-глава думского комитета по экологии вымогал деньги у входящей в «Ростех» компании «РТ-Инвест», которая занимается строительством пяти мусоросжигательных заводов.

Критиковавший эти производства эколог, считает следствие, обещал после выплаты ему €1 млн радикально изменить как свою позицию, так и своих коллег, но был задержан оперативниками ФСБ после получения первой части требуемой суммы.

По данным “Ъ”, заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении известного эколога Владимира Грачева, направив материалы для рассмотрения по существу в Хамовнический райсуд Москвы. Там их распределили судье Марине Сыровой, которая получила известность прежде всего обвинительным приговором по делу участников Pussy Riot. Дата первого заседания по делу эколога пока не назначена.

Главным следственным управлением СКР Владимир Грачев обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, эколог требовал деньги от компании «РТ-Инвест», входящей в госкорпорацию «Ростех».

Созданная в 2012 году компания строит пять мусоросжигательных электростанций на 335 МВт. Четыре из них будут расположены в Подмосковье, одна — в Татарстане. Их запуск намечен на 2022 год. Помимо строительства станций компания заключила с мэрией Москвы 15-летний контракт на вывоз мусора из Северо-Западного округа столицы. Ее дочерняя фирма — РТИТС, оператор системы по взиманию платы с грузовиков «Платон». С 2018 года «РТ-Инвест» также и крупнейший оператор по переработке отходов в Подмосковье.

По версии следствия, в 2020 году Владимир Грачев, которому в этот момент было уже 78 лет, вступил в переговоры с представителями компании. Во время них резко критиковавший строительство станций эколог обещал изменить свою позицию и поддержать мусоропереработку. За свои услуги он запросил €1 млн, что по тогдашнему курсу ЦБ составляло 87 млн руб.

Стоит отметить, что к этому времени Владимир Грачев был влиятельным экологом: он занимал пост президента Российской экологической академии и был членом-корреспондентом РАН. Помимо этого господин Грачев создал и руководил межрегиональной экологической организацией «Гринлайт», а в госкорпорации «Росатом» входил в состав ее общественного совета.

Представители «РТ-Инвест», посчитав поступившее предложение вымогательством, обратились в ФСБ.

После этого оперативники стали прослушивать телефон господина Грачева, фиксируя его переговоры. Ученый был задержан с поличным в ресторане «Ваниль» на Остоженке после того, как получил 3 млн руб. в качестве первого транша.

Учитывая возраст и заслуги обвиняемого, он все время следствия находился под домашним арестом. В качестве обеспечительной меры следствие арестовало банковские счета ученого, включая зарубежные, на которых, по некоторым данным, оказалось несколько миллионов долларов и рублей. Потерпевшая сторона, как и адвокат эколога, категорически отказалась от любых комментариев, связанных с его уголовным делом.

При этом в многочисленных жалобах представителей господина Грачева, которые были отклонены как самим следствием, так и судами, говорилось, что «собранный защитой характеризующий материал… косвенно ставит под сомнение выдвинутое против него обвинение».

Также отмечалось, что все интересы господина Грачева сосредоточены исключительно на науке. В документах говорилось, что он является ученым, за 60 лет сделавшим много полезного для страны, его изобретениями гордился СССР, их экспортировали в иностранные государства, что он автор многочисленных научных трудов и изобретений, награжденный орденами и медалями, является почетным членом Парламентской ассамблеи Совета Европы и в настоящее время, несмотря на возраст, продолжает работать. При этом отмечалось, что господин Грачев страдает рядом заболеваний, в том числе смертельно опасным, а надетый на него электронный браслет мешает проходить как процедуры, так и обследования МРТ. Очевидно, все эти обстоятельства суд учтет, уже вынося приговор пожилому ученому.

Владислав Трифонов