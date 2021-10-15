 

Украинцы о всплывших офшорах Зеленского: Страну спасет только русский генерал-губернатор

15.10.2021, 16:08, Разное
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В начале октября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал так называемое “досье Пандоры”, в котором раскрываются офшорные схемы мировых лидеров. Например, стало известно о том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский участвовал в выводе средств бизнесмена Игоря Коломойского, попавшего под санкции. Согласно расследованию, политику и его ближайшему окружению принадлежат некоторые офшорные компании и недвижимость в Лондоне.

Украинцы, кажется, не удивлены вплывшей информацией. Судя по комментариям на сайте украинского информационно-аналитического интернет-издания “Версии.com”, жители Незалежной уже не воспринимают всерьез некогда избранного лидера. Один из пользователей Сети даже процитировал Бернса: “Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!”.

Другой читатель издания, комментируя статью об офшорах Зеленского, отметил, что нет никакой разницы, кто занимает должность президента Украины, поскольку государство является искусственным, и оно существует лишь за счет разграбления созданного во времена СССР имущества. “Украина ничего не создала”, – считает комментатор.

Еще один интернет-пользователь убежден, что страну уже никто не спасет. “Только русский генерал-губернатор”, – выразил мнение читатель “Версии.com”.

Ранее стало известно о новой поездке Владимира Зеленского в Лондон. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказывал, что стороны оценят договоренности, достигнутые в прошлом году.



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