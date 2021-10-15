Госдума приняла закон, разрешающий Назарбаеву участвовать в выборах 2024 года

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаеву сможет поучаствовать в выборах президента России в 2024 году. Соответствующий закон был принят в третьем чтении в Госдуме.

Как пояснили в парламенте, стране сейчас, как никогда, нужны молодые и энергичные политики, которые смогут провести её сквозь непростые времена. Назарбаев знаком российскому избирателю как лидер соседнего дружественного Казахстана, где он добился немалых успехов за своё короткое правление. Елбасы выразил готовность провести такие же реформы в России, если её жители доверят ему высший в стране пост.

“Любому политику нужно иногда отдыхать. Я недавно взял перерыв и хорошо отдохнул, и теперь готов с новыми силами взяться за работу. Россия, конечно, большая страна, но и я немного поднаторел в политике. Думаю, что если россияне меня изберут своим отцом нации, я их не подведу”, – прокомментировал решение Госдумы Назарбаев.

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