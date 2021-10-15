Мнение: Путина беспокоит наркотрафик

На прошлой неделе в провинции Кундуз на севере Афганистана, во время пятничного намаза террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Погибло более ста мусульман-шиитов…

Официальные лица запрещенной в России террористической организации «Талибан» обвинили в причастности к теракту в мечети запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство», конкретно её афганское подразделение «Вилаят Хорасан».

А сегодня, перед пятничным намазам лидерам «Талибан», по всей видимости, доложили, что президент России поддержал предложение президента Казахстана не спешить с официальным признанием талибов.

Скорей всего лидерам талибов доложили и о том, что Путин озабочен контрабандой наркотиков из Афганистана.

Вот что сказал президент России по видеосвязи в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ:

«По-прежнему крайне остро стоит проблема производства в Афганистане и контрабанды оттуда наркотиков. Это острая проблема. Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов в мире – до 90 процентов объёма мирового рынка. Несмотря на обещания бороться с наркопроизводством, в реальности талибам, не знаю, удастся ли, хотят ли они этим заниматься… Раньше, когда они были в прежней итерации во власти, они это делали и делали успешно, но сегодня [им] будет непросто отказаться от такого источника доходов, тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономике» (отсюда)

На счет того, что было время, когда талибам удалось сократить производство наркотиков в Афганистане, Путин прав.

Еще в июле 2000 года мулла Омар, в то время лидер талибов, завил, что выращивание опиума не соответствует нормам ислама.

После этих слов тогдашнего лидера талибов, за год объемы мака, выращенного в Афганистане, сократились на 90%….

Но в 2013 году мулла Омар скончался. По всей видимости, тогда же была похоронена и цель «Афганистан без наркотиков».

Согласно данным ООН, в 2020 году общая площадь культивирования опийного мака в Афганистане составляла примерно 224 тыс. га. Это на 37% больше, чем в 2019 году. За килограмм опиума афганские крестьяне получали $55. Всего же по подсчетам специалистов Управления ООН по наркотикам и преступности, объем опиумной экономики Афганистана (выращивание, производство героина, отправка за границу) в 2017 году составлял от $4,1 млрд до $6,6 млрд, в 2018 году он снизился до $1,2–2,2 млрд из-за засухи (цифры отсюда) . Заслуживающие доверия, достоверные цифры по 2019 и 2020 годам, похоже, засекретили. Возможно, из-за того, чтобы они астрономические…

Думаю, что талибы сейчас начнут торговаться. Мол, компенсируйте нам миллиардов 5-6 «выпадающих доходов» и мы покончим с производством наркотиков в Афганистане.

Интересно, мир начнет торговаться с талибами об антинаркотической дани? Или усилит борьбу с наркотрафиком?

На снимке: мечеть, где 8 октября прогремел взрыв, унесший жизни более ста мусульман-шиитов, фотография отсюда

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