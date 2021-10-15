 

В поисковике Google появился новый интерфейс – бесконечная лента результатов

15.10.2021, 15:44, Новости дня
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Теперь, когда пользователь достигнет нижней части страницы результатов поиска в телефоне, следующий набор результатов загрузится автоматически. При этом сохранится список “Похожие запросы”.

В компании отметили, что новая функция позволит пользователям увидеть информацию, которую они не замечали раньше, так как обычно люди просматривают не более четырех страниц.

В Google добавили, что новый интерфейс поиска начал постепенно внедряться 14 октября для большинства поисковых запросов на английском языке на мобильных устройствах в США.

Beginning today, continuous scrolling is starting to roll out to Google Search for most English searches on mobile devices in the US. Learn more: https://t.co/ulPL0EaKV0 pic.twitter.com/W0iwL3fdy6

— Google SearchLiaison (@searchliaison) October 14, 2021

Издание TechCrunch отмечает, что новый интерфейс был введен, так как тип дизайна, когда надо нажать на “Увидеть больше”, считается устаревшим.

Кроме того, журналисты подчеркивают, что непрерывная прокрутка заставляет пользователей не останавливаться в поиске и потратить на сайт больше времени, а значит, и увидеть больше рекламы. Такую же модель интерфейса уже используют соцсети.

Непрерывная прокрутка также может дать Google больше возможностей для размещения рекламы. Вместо того чтобы ограничивать рекламу верхней частью страницы результатов, ее можно будет вставлять среди результатов поиска по мере продвижения вниз.

Контекст:

Google – одна из самых крупных в мире поисковых систем интернета, принадлежащая корпорации Google Inc. Она обрабатывает 41 млрд 345 млн запросов в месяц, индексирует более 25 млрд веб-страниц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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