Отстаивание прав работниками не должно ставить под угрозу железнодорожное сообщение – Федерация работодателей транспорта

“Мы хотели бы еще раз подчеркнуть и призвать все стороны воздержаться от любых действий, которые могут нанести вред перевозке грузов и пассажиров по железной дороге. Это позволит избежать убытков для экономики, которая сейчас начала только оправляться от коронакризиса. Любые вопросы нужно решать мирным путем и, главное, без вреда для интересов других украинских производителей и потребителей”, – отметил он.

Все конфликты между руководством “Укрзалізниці” и ее коллективом должны решаться мирным путем и в переговорном процессе, подчеркнул Гусак.

Контекст:

На этой неделе в нескольких локомотивных депо железнодорожники устроили “итальянскую забастовку”, из-за которой произошли перебои в движении пассажирских и грузовых поездов. 12 октября было задержано отправление шести пассажирских поездов, возникли значительные перебои в грузовом движении.

13 октября “Укрзалiзниця” провела переговоры с профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Глава Независимого профсоюза железнодорожников Владимир Козельский в комментарии “Обозревателю” 12 октября говорил, что рабочие будут бастовать против плохих условий труда и низких зарплат. По его словам, 11 августа этого года железнодорожники обращались к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием выйти на связь и обсудить ситуацию в “Укрзалiзницi”, но на это никто не отреагировал.

Козельский сказал, что у компании с правительством была договоренность о повышении зарплат на 25%, но за два года оклады работников выросли только на 10%.

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