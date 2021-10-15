Руководство РФ манипулирует, заявляя об увеличении транзита газа через Украину в 2021 году – Макогон

“Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году имеют манипулятивный характер. Следует отметить, что действующий контракт предполагает не ежегодную транспортировку 40 млрд м³, а ежедневную транспортировку 109 млн м³. Сейчас физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки”, – написал он.

Гендиректор ОГТСУ рассказал, что в текущем году “Газпром” три раза сокращал суточный уровень транзита: 1 января – с 186 млн м³ в сутки до 124 млн м³, 1 сентября – до 109 млн м³, 1 октября – до 86 млн м³, “хотя платит за 109 млн м³”.

“Такое поведение “Газпрома” заслуживает особого внимания Европы, потому что, несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, “Газпром” даже не использует те мощности, которые уже оплачены”, – объяснил Макогон.

Он подчеркнул, что Украина готова транспортировать дополнительные объемы газа, однако “Газпром” заявок на это не подавал.

“Если бы “Газпром” вернулся к объемам транзита января 2020 года, то ЕС начал бы получать дополнительно на 100 млн м³ в сутки, или почти 3 млрд м³ в месяц. Очевидно, увеличение поставок газа в ЕС не входит в планы “Газпрома”, – заявил Макогон.

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13 октября президент России Владимир Путин заявлял об опасности увеличения транзита газа через Украину из-за “износа газотранспортной системы страны более чем на 80%” и говорил, что если “труба лопнет, Европа останется без этого маршрута”.

“Чтобы сохранять или тем более увеличивать – а мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, я уже сказал, на 10 процентов в этом году увеличим объем прокачки сверх наших контрактных обязательств, пусть спасибо хотя бы скажут”, – цитирует Путина сайт Кремля.

Контекст:

“Нафтогаз” и российский “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

В августе 2021 года биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет, превысив отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 октября обновила исторический рекорд и достигла €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³). Позже цена газа снизилась.

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