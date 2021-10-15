 

Грузия резко ответила защищающим Саакашвили европарламентариям

15.10.2021, 15:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПервый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский призвал европейских парламентариев, защищающих арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, «не нарушать европейских стандартов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с тем, что ряд европарламентариев предлагают Грузии освободить осужденного на три и шесть лет Саакашвили и провести судебные процессы заново, Георгий Вольский заявил, что «противопоставление политических решений судебным вердиктам не является европейским стандартом».

«Если эти парламентарии сомневаются в судебных решениях, пусть обращаются в ЕСПЧ, а также пусть не верят пропаганде грузинской оппозиции о том, что ЕСПЧ «куплен», – сказал он.

Вердикты грузинского суда против бывшего президента соответствуют мнению ЕСПЧ.

В свою очередь, первый зампред парламентского комитета по европейской интеграции Леван Карумидзе заявил, что те европарламентарии, которые подпишут обращение с призывом освободить Саакашвили, «потом не должны называть себя друзьями Грузии».

«Мы верим, что в основе европейской цивилизации лежит верховенство закона», – отметил Леван Карумидзе, подчеркнувший, что ЕС должен быть заинтересован в сильной Грузии.

По данным грузинских СМИ, подписи в защиту Саакашвили в ЕП собирает Анна Фотыга из Польши.

Напомним, бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.

Накануне многотысячный митинг за освобождение Саакашвили собрался в Тбилиси.



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