 

В Испании призвали ограничить просмотр детьми «Игры в кальмара»

15.10.2021, 15:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМадридские власти призвали родителей контролировать своих детей, и следить за тем, чтобы те не смотрели телесериал «Игра в кальмара».

Маленькие дети в Испании после выхода на экраны этого сериала начали играть в игры, показанные в нем, подражая героям, учителя и руководство школ предупредили родителей о нежелательности просмотра этого сериала для детей, передает РИА «Новости».

«Cериал «Игра в Кальмара» правильно промаркирован, поясняется, что он для зрителей старше 16 лет. Разумеется, должен быть контроль со стороны семей. Дети не могут смотреть все. Я видела этот сериал и мне кажется, что это прекрасный аудиовизуальный продукт, но очевидно, это не сериал для детей 12 лет. И здесь должен быть контроль взрослых, семей, которые должны устанавливать ограничения», – сказала советник по культуре сообщества Мадрид Марта Ривера де ла Крус.

Между тем Ассоциация перевода и аудиовизуальной адаптации (ATRAE) страны раскритиковала версию автоматического перевода сериала.

«Как переводчики мы не понимаем, как можно отдавать не только это произведение, но и любое другое в руки алгоритма, который дает плохие результаты, которые впоследствии должен исправить профессионал за смешную плату», – указали там.

Напомним, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix.



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