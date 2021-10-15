 

В МИД РФ подвергли критике идею размещения военных баз США в Центральной Азии

15.10.2021, 15:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРазмещение иностранных военных баз в Центральной Азии не имеет выгоды и не позволит осуществить крупные инфраструктурные проекты в Афганистане, считает директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

По его словам, придется поставить крест на прокладке газопроводов, линий электропередач, транспортных коридоров в Афганистане, если иностранные базы появятся рядом. Об этом Стерник сообщил во время выступления на XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что представители Пентагона запланировали в октябре обсуждение с Узбекистаном возможного размещения контртеррористических сил США. Цель – потенциальное нанесение удара по позициям экстремистов в Афганистане.

О предложении стратегического партнерства стало известно в начале сентября. США пообещали Узбекистану поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. После вывода войск из Афганистана, США планируют временно разместить свои войска в Средней Азии. 



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