В Краснодаре задержали пилота Николая Виненко

Он управлял вертолетом экс-депутата Константина Гозмана и обвинил его в браконьерстве.

В аэропорту Краснодара полиция задержала пилота Николая Виненко, ранее рассказавшего СМИ о незаконной охоте, участником которой, по словам пилота, был владелец крупного агропредприятия «Дороничи» и экс-депутат Кировского Заксобрания Константин Гозман. Об этом «Новой газете» сказал помощник депутата кировского заксобрания Сергея Мамаева Александр Ефремов.

Задержание произошло в 14:20. Пилот рассказал, что в этот момент собирался вылетать на работу в Армению. Сейчас он доставлен в транспортный отдел полиции Краснодара, его собираются перевезти в Киров. По словам пилота, ему не дают воду, а в туалет водят под конвоем.

«Я не нахожусь в федеральном розыске. Я — спецсубъект, не подследственный полиции, но дежурный по части говорит, что меня будут конвоировать. Я пытаюсь ехать к следователю, но меня не пускают. Но нет решения суда, чтобы меня конвоировать, это называется похищение человека», — рассказал пилот.

Виненко имеет статус спецсубъекта как член избиркома с правом решающего голоса Нововятского района г. Кирова. Ст. 447 УПК гласит, что член избирательной комиссии не может быть задержан полицией без указания Следственного комитета РФ. У пилота отобрали телефон.

Виненко был пилотом вертолета Eurocopter EC-130, выделенным правительством Кировской области для облета сельхозпредприятий бизнесмену Константину Гозману. В ноябре 2020 года пилот дал интервью изданию «Вятский наблюдатель», в котором сообщил, что на этом вертолете Гозман и его гости занимались браконьерской охотой на лося. При этом, по словам пилота, вылеты вертолета оплачивались из бюджетных средств.

Руководитель фракции КПРФ (Виненко также является членом партии) в Заксобрании Кировской области Сергей Мамаев рассказал «Новой», что направлял запрос в областную прокуратуру по изложенным фактам браконьерства, однако прокуратура нарушений закона в действиях бизнесмена Гозмана не нашла.

Константин Гозман был депутатом Законодательного собрания Кировской области с 2011 по 2021 годы. Возглавляемая им агрофирма «Дороничи» занимает шестое место по объемам производства молока в России.

Наталья Кузнецова,

для «Новой»

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