СССР развалили принудительно – Лукашенко

На заседании Совета глав государств СНГ Лукашенко заявил, что СССР развалили специально и принудительно. В этой ситуации создание СНГ стало стратегически правильным шагом и стало своеобразным куполом, который защитил бывшие союзные республики от экономического хаоса. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания.

По словам Лукашенко, СНГ прошло путь от региональной организации до организации, которую признали повсеместно. Лидер республики добавил, что его негативное отношение к развалу СССР давно всем известно.

Также на заседании лидер республики призвал коллег активнее сотрудничать во всех областях, особенно в экономической сфере, так как ниши на мировых товарных рынках давно заняты другими государствами, и страны СНГ там не ждут.

Лукашенко также добавил, что странам СНГ необходимо искоренить внутренние барьеры между собой, которые препятствуют товарообмену.

Подводя итог, белорусский лидер подвел заседание к выводу о том, что лишь объединившись, страны СНГ смогут легко противостоять любым внешним угрозам. Он призвал коллег определиться с назначением культурной столицы Содружества в 2023 году.