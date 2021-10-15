Медики назвали худшие пищевые привычки для работы кишечника

Медики рассказали о худших пищевых привычках, которые негативно сказываются на работе кишечника. Список был составлен, исходя из мнения нескольких диетологов.

В перечне находится употребление заменителя сахара. Он провоцирует дискомфортные ощущения в кишечнике. Данные элементы часто встречаются в протеиновых батончиках, жевательной резинке.

Людям с синдромом раздраженного кишечника не нужно есть продукты с высоким содержанием короткоцепочечных углеводов. Они не полностью всасываются, поэтому происходит повышенное газообразование. Элементы содержатся в чесноке, молоке, пшенице.

Дискомфортные ощущения в желудке могут появляться из-за еды перед сном. Не нужно есть острую пищу и продукты с высокой кислотностью. К таковым, например, относятся помидоры. Если человек ест мало в течение дня, но много перед сном, появляются проблемы с пищеварением и циклами сна.

Из рациона следует исключить пищу с высоким содержанием жиров. Речь идет о пицце, картофеле фри.

Источник: www.mk.ru