 

Ксения Новикова вспомнила, как воевала с бывшим мужем за детей

15.10.2021, 15:10, Разное
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Певица Ксения Новикова вспомнила, как ей приходилось воевать за детей с бывшим мужем. Об этой истории экс-солистка группы «Блестящие» пояснила Борису Корчевникову на съемках программы «Судьба человека».
Ксения Новикова состояла в браке с Андреем Середой. При разводе решался вопрос об опеке над сыновьями. Экс-избранникам удалось подписать мирное соглашение. Мужчина согласился, что дети должны на постоянной основе проживать с матерью. Выходные они проводили, в свою очередь, с отцом. Однажды Новикова узнала, что экс-муж в тайне от нее увез детей в Лондон. В это время бизнесмен перестал выходить на связь с певицей. Знаменитость находилась в шоке, она даже не могла представить, что бывший муж решится совершить такой поступок. Новикова не понимала, как дети покинули страну без ее разрешения.

Ксения Новикова не видела сыновей девять месяцев. Она дождалась, когда бывший муж отправится с детьми в Испанию на отдых. Артистка прилетела туда, чтобы забрать детей. Там развернулась целая спецоперация. Адвокат привез в Испанию все необходимые документы. Середа узнал о намерениях супруги и обратился в местную полицию. Правоохранители в итоге выяснили, что житель незаконно увез детей из РФ, пишет портал «Глобал.МСК».



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