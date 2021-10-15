В Москве мужчина заживо сгорел в своем автомобиле

В Москве водитель, находясь в своем автомобиле, заживо сгорел. Инцидент произошел в пятницу, 15 октября, в Северном Бутово.

Местная жительница около пяти часов утра услышала странный звук, который раздается с улицы. Сначала она подумала, что шумят рабочие на стройке, где возводится физкультурно-оздоровительный комплекс. Женщина решила выглянуть из окна 14-го этажа. На улице она увидела горящую машину. Пламя постепенно перекидывалось на соседние транспортные средства.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные. Они быстро локализовали огонь. Впоследствии в салоне Daewoo Matiz было обнаружено тело погибшего мужчины. На машине присутствовали номерные знаки Курской области.

Причина возгорания устанавливается. Не исключается, что произошло замыкание в проводке старого транспортного средства, пишет портал Newinform.