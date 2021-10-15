 

“Какая страстная кошечка”, “Очень смелая”. “Холостячка” Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья

15.10.2021, 14:50, Новости дня
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Фото были сделаны во время съемок последнего выпуска шоу, в котором артистка станцевала для участников проекта танец на стуле.

На заглавном снимке Злата Огневич позирует, сидя на стуле с широко расставленными ногами. 

“Каждой кошечке – по котику”, – подписала она снимки.

“Очень женственная, сексуальная и смелая”, – оценили снимки поклонники.

“Какая страстная кошечка”, – написали фолловеры.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Контекст:

Реалити “Холостячка” – украинская адаптация формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Его героиней была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии “Квартал 95” Александра Эллерта.

Второй сезон этого проекта с участием Златы Огневич стартовал 17 сентября. Ей предстоит выбрать одного из 25 участников проекта. Всего во втором сезоне запланировано 12 эпизодов, а финал шоу состоится в декабре 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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