Суд арестовал обвиняемую в убийстве дедушки 18-летнюю москвичку

Гагаринский районный суд принял решение отправить под стражу 18-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве родственника на юго-западе столицы, информирует пресс-служба суда.

«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы от 15 октября 2021 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Якубовой Эмины Хуршедовны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», – говорится в релизе на Telegram-канале суда.

Студентка проведет под стражей до 15 декабря. Ходатайство адвоката, просившего более мягкую меру пресечения, было отклонено судом.

Девушка проходит подозреваемой по делу об убийстве дедушки. На допросе москвичка полностью признала свою вину.

Согласно данным следствия, утром 14 октября в квартире на ул. Академика Пилюгина во время конфликта с 74-летним пенсионером 18-летняя девушка ударила его ножом в тело и шею. Мужчина умер на месте.

Ранее сообщалось об еще одном убийстве. В Рязанской области нашли тело подростка. Подозреваемым стал его отчим с подругой. Мужчина во время допроса обвинил в произошедшем свою спутницу, которая якобы хотела лишь оглушить парня, но убить он ее не просил.