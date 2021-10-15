Петербургского инженера заподозрили в приставаниях к ребенку в метро

В Петербурге задержан подозреваемый в приставаниях к 13-летней девочке, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

«Сотрудники полиции установили и задержали мужчину, подозреваемого в приставании к девочке в метро», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В полицию обратился отец 13-летней девочки, сообщивший, что неизвестный приставал к его дочери в вагоне метро между станциями «Ладожская» и «Проспект Большевиков». Уголовное дело возбудили по статье «Развратные действия».

После просмотра видео с камер наблюдения правоохранители задержали 45-летнего инженера, работающего в коммерческой организации.

«В ходе досмотра в телефоне задержанного полицейские обнаружили коллекцию случайных фотографий разных девочек на улице, а также снимки с детской порнографией», – добавили в ГУ МВД.