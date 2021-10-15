 

Следствие запретило Ивану Сафронову получать и отправлять письма

15.10.2021, 14:34, Разное
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Администрация московского СИЗО «Лефортово» перестала передавать письма бывшему специальному корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, арестованному по делу о госизмене. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

«О том, что прекратили [доходить] письма, он сказал нам на суде. Наше общение там — это мимика и жесты, игра в пантомиму, если это можно так назвать. В последний раз он нам показал, что не получает письма», — рассказала изданию сестра Сафронова Ирина.

Адвокат Сафронова Дмитрий Катчев уточнил, что возможности переписываться Сафронова лишил следователь ФСБ Александр Чабан. В начале августа он направил в СИЗО «Лефортово» письмо о необходимости изымать всю входящую и исходящую корреспонденцию.

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Иван Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» с июля прошлого года по делу о госизмене (ст. 275 УК). Его обвиняют в передаче данных чешской разведке: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия.

Источник: Новая газета



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