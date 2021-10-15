 

В России за сутки выявили больше 32 тысяч случаев коронавируса

15.10.2021, 14:20, Разное
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За минувшие 24 часа официальная статистика пополнилась данными о 32 196 заболевших ковидом в России. За те же сутки выздороветь успели 22 268 пациентов. Данные о летальных исходах пополнились 999 новыми случаями.

Чаще всего новые случаи коронавируса регистрируются в Москве. Столица отчиталась о 6631 заразившихся ковидом. На второй строчке антирейтинга российских регионов по числу заболевших остается Санкт-Петербург, в котором статистику пополнили 2632 пациента. Замыкает тройку “лидеров” Московская область с 2110 новыми записями.

В общей сложности за все время наблюдений в России было зарегистрирован 7 925 176 случай коронавируса. Число пациентов, сумевших исцелиться, оценивается в 6 960 024. Число летальных случаев, внесенных в официальную статистику, составило 221 313.

Эксперты указывают, что статистика показывает очередной пик заболеваемости ковидом в России. Часть специалистов считает, то уже сейчас можно говорить об очередной волне эпидемии коронавируса. Другие уверены, что стоит подождать еще несколько дней.



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